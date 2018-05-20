Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
41'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
22
Касерес
Мартин Касерес
13
Уоллес
Уоллес
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
4
Патрик
Патрик
5
Лукаку
Джордан Лукаку
11
Крекко
Лука Крекко
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Рафаэль
Рафинья
90
11
Весино
Матиас Весино
81'
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
78'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
2
Лопес
Лисандро Лопес
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
20
Валеро
Борха Валеро
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти