Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
87'
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
27
Дейола
Алессандро Дейола
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
3
Андреолли
Марко Андреолли
12
Мянго
Сенна Мянго
15
Кастан
Леандро Кастан
4
Дессена
Даниэле Дессена
8
Чигарини
Лука Чигарини
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
28
Манчини
Джанлука Манчини
95
Бастони
Алессандро Бастони
32
Хаас
Николас Хаас