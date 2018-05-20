Дженоа
мин
17
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
32
Перейра
Педро Перейра
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
13
Россеттини
Лука Россеттини
98
Дзанимачча
Лука Дзанимачча
4
Кофи
Исаак Кофи
30
Ригони
Лука Ригони
49
Росси
Джузеппе Росси
19
Пандев
Горан Пандев
Торино
мин
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
4
Бонифази
Кевин Бонифази
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
30'
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
58'
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
23
Баррека
Антонио Баррека
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
20
Эдера
Симоне Эдера