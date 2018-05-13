Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
28
Диаш
Жил Диаш
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
14
Дабо
Брайан Дабо
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
27
Дейола
Алессандро Дейола
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
37'
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
3
Андреолли
Марко Андреолли
12
Мянго
Сенна Мянго
4
Дессена
Даниэле Дессена
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
10
Жоао Педро
Жоао Педро