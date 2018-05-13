Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
88'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
68'
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
20
Эдера
Симоне Эдера
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
88
Грасси
Альберто Грасси
22'
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
5
Шимич
Лоренцо Шимич
12
Конате
Па Конате
85
Драме
Букари Драме
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари