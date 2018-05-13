Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
33
Сильва
Хонатан Сильва
44
Манолас
Костас Манолас
6
Строотман
Кевин Строотман
30
да Силва
Сантос да Силва
21
Гоналон
Максим Гоналон
14
Шик
Патрик Шик
8
Перотти
Диего Перотти
Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
22
Асамоа
Квадво Асамоа
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
11
Коста
Дуглас Коста