Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
61'
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
9
Налини
Андреа Налини
90
99
Точукву
Симеон Точукву
29'
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
93
Айети
Арлинд Айети
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
11
Риччи
Федерико Риччи
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
5
Стоян
Адриан Стоян
29
Тротта
Марселло Тротта
Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Уоллес
Уоллес
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
84'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
19
Лулич
Сенад Лулич
17'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
22
Касерес
Мартин Касерес
15
Баштуш
Баштуш
77
Марушич
Адам Марушич
4
Патрик
Патрик
11
Крекко
Лука Крекко
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья