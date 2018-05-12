Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Рафаэль
Рафинья
80'
90
11
Весино
Матиас Весино
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
21
Сантон
Давиде Сантон
2
Лопес
Лисандро Лопес
25
Миранда
Жоао Миранда
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
20
Валеро
Борха Валеро
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
72'
90
16
Политано
Маттео Политано
25'
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
55
Летшерт
Тимо Летшерт
8
Бьондини
Давиде Бьондини
22
Фраттези
Давиде Фраттези
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
Рагуса
Антонио Рагуса
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Пьерини
Николас Пьерини
10
Матри
Алессандро Матри