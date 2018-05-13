Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
14
Сукулини
Франко Сукулини
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
75
Арто
Томас Арто
16
Ааронс
Роландо Ааронс
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
70
Петкович
Бруно Петкович
7
Верде
Даниэле Верде
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
72
Барак
Антонин Барак
20'
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Борселлини
Давиде Борселлини
11
Дзампано
Франческо Дзампано
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
53
Аднан
Али Аднан
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
27
Видмер
Силвэн Видмер
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
18
Перица
Стипе Перица
20
Лопес
Макси Лопес