Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
9
Верди
Симоне Верди
12'
90
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
33
Кейта
Шейк Кейта
4
Крафт
Эмиль Крафт
26
Романьоли
Симоне Романьоли
35
Торосидис
Василис Торосидис
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
48'
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
60'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли