Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
60'
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне