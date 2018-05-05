Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Хедира
Сами Хедира
63'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
69'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
33
Кейта
Шейк Кейта
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
26
Романьоли
Симоне Романьоли
90
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
9
Верди
Симоне Верди
30'
90
16
Поли
Андреа Поли
90
2
Надь
Адам Надь
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
35
Торосидис
Василис Торосидис
25
Масина
Адам Масина
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
10
Дестро
Маттиа Дестро
24
Паласио
Родриго Паласио
8
Орсолини
Риккардо Орсолини