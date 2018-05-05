Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
49'
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
11'
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
32'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
4
Маури
Хосе Маури
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
7
Калинич
Никола Калинич
Верона
мин
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
75
Арто
Томас Арто
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
1
Николас
Николас
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
28
Феррари
Алекс Феррари
14
Сукулини
Франко Сукулини
16
Ааронс
Роландо Ааронс
8
Фоссати
Марко Фоссати
7
Верде
Даниэле Верде