Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
24'
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
8
Баста
Душан Баста
13
Уоллес
Уоллес
15
Баштуш
Баштуш
5
Лукаку
Джордан Лукаку
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик
11
Крекко
Лука Крекко
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
72
Иличич
Йосип Иличич
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус