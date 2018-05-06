Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
12'
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
19
Кастро
Лукас Кастро
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
9
Налини
Андреа Налини
90
99
Точукву
Симеон Точукву
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
11
Риччи
Федерико Риччи
32
Тумминелло
Марко Тумминелло