Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
27
Дейола
Алессандро Дейола
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
19
Писакане
Фабио Писакане
12
Мянго
Сенна Мянго
4
Дессена
Даниэле Дессена
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
25
Перес
Бруно Перес
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
15'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
18
Лобонц
Богдан Лобонц
44
Манолас
Костас Манолас
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
33
Сильва
Хонатан Сильва
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
14
Шик
Патрик Шик