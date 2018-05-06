Дженоа
мин
17
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
49
Росси
Джузеппе Росси
64'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
13
Россеттини
Лука Россеттини
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
4
Кофи
Исаак Кофи
24
Бесса
Даниэль Бесса
10
Лападула
Джанлука Лападула
16
Галабинов
Андрей Галабинов
11
Таарабт
Адель Таарабт
19
Пандев
Горан Пандев
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
17
Верету
Жордан Верету
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
43'
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
14
Дабо
Брайан Дабо
28
Диаш
Жил Диаш
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро