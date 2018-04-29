Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
20
Эдера
Симоне Эдера
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
14
Фальке
Яго Фальке
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
56'
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
22
Касерес
Мартин Касерес
13
Уоллес
Уоллес
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
5
Лукаку
Джордан Лукаку
4
Патрик
Патрик
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья