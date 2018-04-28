Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
25
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
14
Шик
Патрик Шик
9'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
65'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
40'
67'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
44
Манолас
Костас Манолас
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
33
Сильва
Хонатан Сильва
17
Ундер
Дженгиз Ундер
30
да Силва
Сантос да Силва
21
Гоналон
Максим Гоналон
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
88'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
18
Гобби
Массимо Гобби
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
23
Бирса
Вальтер Бирса
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински