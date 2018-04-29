Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
9
Налини
Андреа Налини
90
99
Точукву
Симеон Точукву
16'
89'
90
29
Тротта
Марселло Тротта
4'
31'
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
11
Риччи
Федерико Риччи
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
45'
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
55
Летшерт
Тимо Летшерт
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
22
Фраттези
Давиде Фраттези
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Пьерини
Николас Пьерини