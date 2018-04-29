Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
74'
90
9
Верди
Симоне Верди
90
2
Надь
Адам Надь
90
16
Поли
Андреа Поли
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
35
Торосидис
Василис Торосидис
33
Кейта
Шейк Кейта
4
Крафт
Эмиль Крафт
26
Романьоли
Симоне Романьоли
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
34'
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
45'
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
4
Маури
Хосе Маури
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва
7
Калинич
Никола Калинич