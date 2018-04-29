Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
22'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
72
Иличич
Йосип Иличич
32
Хаас
Николас Хаас
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
17
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
20
Рози
Алеандро Рози
44
Велозу
Мигель Велозу
30
Ригони
Лука Ригони
4
Кофи
Исаак Кофи
16
Галабинов
Андрей Галабинов
49
Росси
Джузеппе Росси
11
Таарабт
Адель Таарабт
19
Пандев
Горан Пандев