Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
6'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Борселлини
Давиде Борселлини
11
Дзампано
Франческо Дзампано
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
14
Янкто
Якуб Янкто
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
10
де Пауль
Родриго де Пауль
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
18
Перица
Стипе Перица
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
37
Фараони
Давиде Фараони
86'
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
9
Налини
Андреа Налини
90
99
Точукву
Симеон Точукву
7'
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
11
Риччи
Федерико Риччи
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
5
Стоян
Адриан Стоян