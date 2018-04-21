СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
5
Шимич
Лоренцо Шимич
21
Саламон
Бартош Саламон
85
Драме
Букари Драме
77
Вивиани
Федерико Вивиани
88
Грасси
Альберто Грасси
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
33
Сильва
Хонатан Сильва
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
52'
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
25
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
14
Шик
Патрик Шик
60'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
17
Ундер
Дженгиз Ундер
8
Перотти
Диего Перотти
9
Джеко
Эдин Джеко