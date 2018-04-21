Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
41'
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
55
Летшерт
Тимо Летшерт
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
22
Фраттези
Давиде Фраттези
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
90
Рагуса
Антонио Рагуса
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Пьерини
Николас Пьерини
Фиорентина
мин
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
17
Верету
Жордан Верету
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
3
Бираги
Кристиано Бираги
76
Гаспар
Бруну Гаспар
28
Диаш
Жил Диаш
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Симеоне
Джованни Симеоне