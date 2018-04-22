Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
23
Бирса
Вальтер Бирса
19
Кастро
Лукас Кастро
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
44
Перишич
Иван Перишич
61'
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
8
Рафаэль
Рафинья
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
9
Икарди
Мауро Икарди
52'
90
17
Карамо
Янн Карамо
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
2
Лопес
Лисандро Лопес
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
11
Весино
Матиас Весино
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти