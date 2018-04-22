Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
25
Сау
Марко Сау
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
3
Андреолли
Марко Андреолли
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
27
Дейола
Алессандро Дейола
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
25
Масина
Адам Масина
90
26
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
33
Кейта
Шейк Кейта
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
4
Крафт
Эмиль Крафт
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
2
Надь
Адам Надь
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо