Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
53'
90
8
Госенс
Робин Госенс
64'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
21
Кастань
Тимоти Кастань
32
Хаас
Николас Хаас
45
Латте Лат
Эммануэль Латте Лат
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
4
Бонифази
Кевин Бонифази
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
6
Аква
Африйе Аква
90
10
Льяич
Адем Льяич
56'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
20
Эдера
Симоне Эдера
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Ньянг
М'Байе Ньянг