Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
16'
31'
54'
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
2
Лорини
Венсан Лорини
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Бенасси
Марко Бенасси
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
22
Касерес
Мартин Касерес
45'
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
5
Лукаку
Джордан Лукаку
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
18
Альберто
Луис Альберто
39'
73'
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Уоллес
Уоллес
15
Баштуш
Баштуш
8
Баста
Душан Баста
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
16
Пароло
Марко Пароло
19
Лулич
Сенад Лулич
11
Крекко
Лука Крекко
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья