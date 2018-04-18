Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
71'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
20
Эдера
Симоне Эдера
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
9'
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне