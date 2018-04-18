СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
12
Конате
Па Конате
21
Саламон
Бартош Саламон
85
Драме
Букари Драме
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
40
Томович
Ненад Томович
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
12
Цесар
Боштьян Цесар
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
23
Бирса
Вальтер Бирса
19
Кастро
Лукас Кастро
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински