Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
18
Прат
Деннис Прат
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
90
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
72
Белец
Вид Белец
92
Тоццо
Андреа Тоццо
19
Реджини
Васко Реджини
28
Капецци
Леонардо Капецци
21
Верре
Валерио Верре
11
Альварес
Рикардо Альварес
7
Сала
Джакопо Сала
90
Рамирес
Гастон Рамирес
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Сапата
Дуван Сапата
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
26
Романьоли
Симоне Романьоли
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
25
Масина
Адам Масина
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
2
Надь
Адам Надь
90
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
9
Верди
Симоне Верди
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
33
Кейта
Шейк Кейта
13
Бриньяни
Фабрицио Бриньяни
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
4
Крафт
Эмиль Крафт
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
16
Поли
Андреа Поли
24
Паласио
Родриго Паласио
8
Орсолини
Риккардо Орсолини