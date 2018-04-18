Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
17'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
33
Сильва
Хонатан Сильва
44
Манолас
Костас Манолас
6
Строотман
Кевин Строотман
4
Наингголан
Раджа Наингголан
25
Перес
Бруно Перес
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
14
Шик
Патрик Шик
Дженоа
мин
17
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
61'
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
32
Перейра
Педро Перейра
4
Кофи
Исаак Кофи
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
24
Бесса
Даниэль Бесса
44
Велозу
Мигель Велозу
49
Росси
Джузеппе Росси
22
Лазович
Дарко Лазович
16
Галабинов
Андрей Галабинов