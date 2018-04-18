Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
99
Точукву
Симеон Точукву
65'
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
11
Риччи
Федерико Риччи
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
9
Налини
Андреа Налини
29
Тротта
Марселло Тротта
Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
12
Сандро
Алекс Сандро
17'
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
22
Асамоа
Квадво Асамоа
6
Хедира
Сами Хедира
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
33
Бернардески
Федерико Бернардески