Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
3'
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Рафаэль
Рафинья
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
77
Брозович
Марсело Брозович
60'
90
44
Перишич
Иван Перишич
90'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
49'
90
17
Карамо
Янн Карамо
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
2
Лопес
Лисандро Лопес
11
Весино
Матиас Весино
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
12
Мянго
Сенна Мянго
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
90
25
Сау
Марко Сау
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
19
Писакане
Фабио Писакане
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
16
Фараго
Паоло Фараго
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
32
Сон Хан
Кван Сон Хан