Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
14
Сукулини
Франко Сукулини
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
75
Арто
Томас Арто
16
Ааронс
Роландо Ааронс
4
Ланер
Симон Ланер
77
Бюхель
Марсель Бюхель
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
70
Петкович
Бруно Петкович
29
Тупта
Любомир Тупта
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
38'
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
55
Летшерт
Тимо Летшерт
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
8
Бьондини
Давиде Бьондини
22
Фраттези
Давиде Фраттези
90
Рагуса
Антонио Рагуса
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Пьерини
Николас Пьерини
10
Матри
Алессандро Матри