Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
28
Диаш
Жил Диаш
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
24
Витале
Маттиа Витале
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
21
Саламон
Бартош Саламон
14
Матиелло
Федерико Матиелло
12
Конате
Па Конате
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
43
Палоски
Альберто Палоски