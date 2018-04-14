Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
23
Бирса
Вальтер Бирса
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
20
Эдера
Симоне Эдера