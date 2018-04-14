Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
84'
90
12
Мянго
Сенна Мянго
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
21'
90
25
Сау
Марко Сау
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
3
Андреолли
Марко Андреолли
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
90
99
Балич
Андрия Балич
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
10'
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
11
Дзампано
Франческо Дзампано
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
14
Янкто
Якуб Янкто
10
де Пауль
Родриго де Пауль
27
Видмер
Силвэн Видмер
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица