Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
28'
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
Запасные
17
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
32
Перейра
Педро Перейра
20
Рози
Алеандро Рози
4
Кофи
Исаак Кофи
49
Росси
Джузеппе Росси
11
Таарабт
Адель Таарабт
10
Лападула
Джанлука Лападула
19
Пандев
Горан Пандев
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
11
Риччи
Федерико Риччи
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
99
Точукву
Симеон Точукву
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
20
Павлович
Даниэль Павлович
34
Шимич
Штефан Шимич
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
10
Барберис
Андреа Барберис
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
32
Тумминелло
Марко Тумминелло