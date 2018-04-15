Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
9
Верди
Симоне Верди
31'
90
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
33
Кейта
Шейк Кейта
26
Романьоли
Симоне Романьоли
4
Крафт
Эмиль Крафт
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
2
Надь
Адам Надь
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
75
Арто
Томас Арто
14
Сукулини
Франко Сукулини
4
Ланер
Симон Ланер
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
29
Тупта
Любомир Тупта
70
Петкович
Бруно Петкович
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос