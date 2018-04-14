Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
21
Кастань
Тимоти Кастань
28
Манчини
Джанлука Манчини
95
Бастони
Алессандро Бастони
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
8
Рафаэль
Рафинья
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
2
Лопес
Лисандро Лопес
13
Раноккия
Андреа Раноккия
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти