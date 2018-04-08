Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
10
Льяич
Адем Льяич
36'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Эдера
Симоне Эдера
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
2
Лопес
Лисандро Лопес
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
8
Рафинья
Рафинья
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти