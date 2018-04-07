СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
39'
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
15
де Рон
Мартен де Рон
78'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
21
Кастань
Тимоти Кастань
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
3
Толой
Рафаэл Толой
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус