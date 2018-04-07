Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
25
Перес
Бруно Перес
90
23
Дефрель
Грегор Дефрель
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
18
Лобонц
Богдан Лобонц
33
Сильва
Хонатан Сильва
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
11
Коларов
Александар Коларов
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
30
да Силва
Сантос да Силва
14
Шик
Патрик Шик
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
31
Уго
Витор Уго
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
7'
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
39'
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
28
Диаш
Жил Диаш
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли