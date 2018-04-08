Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90'
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Милич
Хрвойе Милич
37
Уна
Адам Уна
27
Машаш
Зинедин Машаш
30
Рог
Марко Рог
20
Зелински
Петр Зелински
99
Милик
Аркадиуш Милик
18
Леандриньо
Леандриньо
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
40
Томович
Ненад Томович
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
12
Цесар
Боштьян Цесар
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер