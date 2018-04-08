Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
2
Калабрия
Давиде Калабрия
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
75'
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
70
Марсон
Леонардо Марсон
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
8
Бьондини
Давиде Бьондини
22
Фраттези
Давиде Фраттези
32
Дункан
Альфред Дункан
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини
30
Бабакар
Хума Бабакар
10
Матри
Алессандро Матри