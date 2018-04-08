Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
11
Риччи
Федерико Риччи
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
99
Точукву
Симеон Точукву
25'
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
6
Роден
Маркус Роден
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
77
Донса
Годфред Донса
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
4
Крафт
Эмиль Крафт
26
Романьоли
Симоне Романьоли
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
7
Джемаили
Блерим Джемаили
8
Орсолини
Риккардо Орсолини