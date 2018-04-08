Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
36'
90
14
Сукулини
Франко Сукулини
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
10
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
12
Караччоло
Антонио Караччоло
77
Бюхель
Марсель Бюхель
27
Валоти
Маттиа Валоти
70
Петкович
Бруно Петкович
7
Верде
Даниэле Верде
29
Тупта
Любомир Тупта
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
25
Сау
Марко Сау
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
12
Мянго
Сенна Мянго
8
Чигарини
Лука Чигарини
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти