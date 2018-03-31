Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Хедира
Сами Хедира
87'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
10
Дибала
Пауло Дибала
8'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
24
Ругани
Даниэле Ругани
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
11
Коста
Дуглас Коста
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
28'
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
9
Силва
Андре Силва
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
63
Кутроне
Патрик Кутроне